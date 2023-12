La G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 CL32 rejoint le comparatif des mémoires DDR5 !

G.Skill est un fabricant de mémoire RAM de premier plan qui a été fondé en 1989. L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et aux performances exceptionnelles.

Après le passage à la DRR5, G.Skill a rapidement lancé les Trident Z5, la nouvelle génération de ses kits de mémoire haut de gamme. Les Trident Z5 offrent des fréquences et des timings encore plus élevés que les Trident Z (au format DDR4), et elles sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de styles.