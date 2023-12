Ça plane pour les microplastiques ! Quand les ouragans déversent des millions de particules sur leur passage

Leur étude a été publiée dans la revue de référence Communications Earth and Environment afin d'ajouter les ouragans comme vecteurs de propagation des microplastiques dans les écosystèmes. Alors qu'on croyait que ces particules restaient dans les océans et les chaînes trophiques, on sait désormais qu'elles font partie intégrante d'un cycle de pollution entre la terre, l'air et la mer.