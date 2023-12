En Italie, Iliad (Free) veut devenir un géant, en fusionnant avec Vodafone

La fusion d'Iliad et de Vodafone en Italie pourrait donner naissance au challenger télécom le plus innovant de la botte. Elle donnerait lieu à la création de NewCo, une entreprise détenue à 50-50 par les deux opérateurs, qui à eux deux pèsent 15 milliards d'euros aujourd'hui (10,45 milliards pour Vodafone, 4,45 milliards pour Iliad Italia). Il y a plus d'un an, Iliad avait déjà fait une première approche, repoussée par Vodafone. Cette fois, il y a matière à discussion.