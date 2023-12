Le Xiaomi Smart Band 8 rejoint notre comparatif des meilleurs bracelets connectés

Comme son nom l’indique, le Smart Band 8 de Xiaomi n’est pas le premier de la série. Depuis le Mi Band sorti en 2015, de lourds progrès ont été faits. Le bracelet connecté a gagné en autonomie (déjà excellente à l’époque) et s’est garni de fonctionnalités plus complètes, notamment pour le sport. Par rapport au grand frère, le Smart Band 7, Xiaomi nous propose un écran AMOLED plus lumineux et fluide, de 50 Hz à 60 Hz. Le tout, avec un positionnement tarifaire qui ne change pas !