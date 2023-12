En inaugurant une centrale nucléaire refroidie au gaz, la Chine double tout le monde dans la course aux petits réacteurs modulaires

Tandis qu'EDF planche sur la construction annuelle de 1 à 1,5 réacteurs sur le sol français, la Chine vient de franchir une étape supplémentaire dans le développement de cette technologie. À Shidao Bay (province du Shandong, à l'est du pays) la première centrale à refroidissement au gaz vient d'être mise en service. Dotée de petits réacteurs modulaires (SMR), ils se construisent facilement et réduisent fortement le risque de fusion, abaissent la quantité de déchets nucléaires et sont plus efficaces d'un point de vue thermique. Une nette évolution d'une technologie développée dans sa grande majorité entre les année1970 et 1990 à l'échelle mondiale. En Chine, les programmes nucléaires sont en revanche bien plus récents.