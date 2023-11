Les Pixel 8 ont un défaut qui crée des "bosses" sous l’écran, mais Google promet que ce n’est rien de grave

Bien consciente de la situation, Google a finalement pris la parole. Et, selon elle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ces bosses sous l'écran seraient en réalité parfaitement normales puisqu'elles seraient directement liées aux nouvelles dalles des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Voici plus exactement ce qu'elle a déclaré dans les colonnes de 9to5Google (propos rapportés par Ars Technica) :