Vous avez une PlayStation 5 ? Sony vous offre 6 mois d'accès à Apple Music !

Comment rendre une console de jeu très populaire encore plus populaire ? Eh bien, il suffit d'y ajouter des avantages qui n'existent pas ailleurs. C'est ce qui vient d'être fait avec l'annonce d'une nouvelle offre exceptionnelle. Les propriétaires de la PlayStation 5 vont ainsi avoir droit à six mois gratuits d'Apple Music.

Cette offre sera disponible durant un an, ce qui signifie que vous pourrez y souscrire jusqu'au 15 novembre 2024. Il suffit pour cela de télécharger l'application Apple Music à partir de la PlayStation 5 et ensuite de s'y inscrire. Sont éligibles les nouveaux clients du service de streaming et ceux considérés comme « anciens clients qualifiés. »