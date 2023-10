La 5G fait de gros dégâts : Nokia dégraisse, et pas qu'un peu, avec 14 000 licenciements évoqués !

Alors qu'en Amérique du Nord, les investissements des opérateurs dans la 5G ont fortement ralenti, Nokia ne peut plus attendre et doit réagir. Le fabricant a dévoilé, jeudi 19 octobre, un plan massif de réduction des coûts, qui devrait lui permettre de faire entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros d'économies sur trois ans.