Dessaler l'eau de mer avec l'énergie du soleil ? Cette innovation du MIT va faire parler d'elle !

L'eau potable est en voie de disparition et les pénuries seront de plus en plus régulières. Certains pays traversent déjà de graves crises et subissent les bouleversements climatiques de plein fouet. La Banque asiatique de développement estime que 2 millions de personnes meurent par an par manque d'eau potable, et ce, juste en Inde. Selon un rapport récent de l'UNESCO, il ne faudra que six ans pour que le pays soit déficitaire de 50 % en eau. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.

L'urgence est critique, et la course a l'eau potable est aujourd'hui une priorité. Le MIT, après s'être fait remarquer récemment pour la création d'un implant révolutionnaire pour les diabétiques, montre encore une fois l'étendue des compétences de ses chercheurs.