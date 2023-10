Jeune ingénieur du Myanmar (ex-Birmanie), il fabrique ses drones lui-même pour lutter contre la tyrannie

Le coup d'État militaire de février 2021 au Myanmar a transformé ce pays de l'Asie du Sud-Est, auparavant connu sous le nom de « Birmanie », en un champ de bataille que se disputent les forces prodémocratie et la junte militaire au pouvoir. Plus de 250 groupes rebelles luttent pour la liberté, dans un État devenu un véritable no man's land.