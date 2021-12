Les écouteurs sans-fil à réduction de bruit UGREEN HiTune X6 profitent d'une belle réduction avant les fêtes

Les écouteurs HiTune X6 de UGREEN sont tout d'abord des plus pratiques. Livrés avec trois tailles d'embouts, ils sauront s'adapter à presque toutes les formes d'oreilles. Plus encore, une belle autonomie de six heures est également proposée, qui grimpe à 26h grâce au boitier de charge inclus ! Ainsi, avec seulement dix minutes de charge, vous voilà prêt à obtenir une heure d'autonomie ! C'est vraiment très pratique au quotidien comme en vacances, car ce boitier de charge se glisse aisément dans votre sac.

Plus encore, ce produit est idéal pour le sport, en répondant à la norme IPX5, qui le protège des éclaboussures et autre transpiration. Acoustiquement parlant, les HiTune X6 sont équipés d'un réducteur de bruit actif (ANC) affinant grâce à six microphones le bruit extérieur, avec jusqu'à 35 dB de moins ! C'est vraiment génial, qui plus est à ce prix. Et grâce au Bluetooth 5.1., soyez sûr de ne pas connaitre de latence, avec seulement 50 ms maximum. En bref, voici un produit dont vous aurez du mal à vous passer, le tout, sans sabrer votre porte-monnaie. Qui dit mieux ?