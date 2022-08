Vous ne pourrez bientôt plus synchroniser votre Fibit avec un PC ou un Mac

Vous ne le savez peut-être pas, mais les produits Fitbit bénéficient d'une option de synchronisation sur PC et Mac, à l'aide d'un petit dongle Bluetooth si besoin. Une fonction baptisée Fitbit Connect qui va prendre fin dans quelques semaines et qui permettait notamment d'effectuer des transferts musicaux, en plus d'exporter les statistiques liées aux activités de l'utilisateur.