Yale verrouille des portes depuis plus de 180 ans. Avec la Linus L2 Lite, la marque ne vise pas l’expert domotique, mais celui qui n’a jamais connecté quoi que ce soit chez lui. Une serrure à 139 euros qui se pose sur le cylindre existant, et qui promet de rendre l’essentiel des services d’un modèle deux fois plus cher. Suffisant pour assurer la protection de son entrée ?
- Prix contenu pour une serrure connectée en rétrofit
- Installation sans perçage, à la portée de tous
- Compatibilité Matter avec les principaux écosystèmes
- Usage quotidien simple, molette physique bien pensée
- Pas de Wi-Fi intégré
- Aucun capteur de détection de porte
- Moteur bruyant
La plupart des serrures connectées que j’ai testées s’adressent à des gens comme moi : des bidouilleurs qui ont déjà un hub, deux assistants vocaux et une bonne quinzaine d’objets déjà installés dans la maison. La Yale Linus L2 Lite, elle, ne joue pas dans cette cour. Elle vise le très grand public, celui qui veut connecter sa porte d’entrée sans rien y comprendre, sans tournevis et sans changer de serrure. À 139 euros, soit moitié moins qu’une Nuki Smart Lock Ultra, elle se présente comme la porte d’entrée idéale vers la maison connectée.
Je l’ai installée il y a un mois sur la porte qui donne sur l’extérieur de ma maison, par-dessus le cylindre européen déjà en place, sans rien démonter (soit une serrure dite rétrofit). L’objectif : vérifier si l’un des tickets d'entrée les plus bas du marché chez les constructeurs établis tenait ses promesses au quotidien, ou s’il fallait quand même mettre le double pour être tranquille. Pour la plupart des gens, la réponse penche du bon côté.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : discrète à l’œil, bavarde à l’oreille
Une fois clipsée côté intérieur, la Linus L2 Lite se fait oublier. Le boîtier, tout en rondeurs, est compact, la finition argentée passe partout, et l’assemblage ne fait pas cheap. Pour de l’entrée de gamme, c’est du sérieux : rien dans l’objet ne trahit son tarif. C’est une bonne surprise, parce que c'est exactement sur ce segment que les fabricants ont l’habitude de rogner sur les matériaux.
La Linus L2 Lite est une serrure compacte qui s’oublie rapidement ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Yale a même soigné les détails. Une LED colorée à l’avant signale les actions de la serrure : vert quand la porte se déverrouille, rouge quand elle se verrouille, orange quand quelque chose cloche. Elle reste éteinte le reste du temps, et ne s’allume qu’au moment utile. C’est aussi discret que pratique pour obtenir l’état d’activité de la serrure d’un simple coup d’œil. Au centre, on retrouve le bouton pour activer l’ouverture et la fermeture de la porte d’une simple pression.
Un petit rappel lumineux bien pratique pour savoir si la porte est fermée ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Si les yeux sont ravis par l’esthétique de cette serrure connectée, les oreilles sont moins bien traitées. Le moteur s’entend. Vraiment. Bien plus qu’une Nuki, pour avoir les deux sous la main. Ajoutez à ça les petites mélodies stridentes à chaque action, et vous obtenez un récital à chaque passage de porte. J’ai coupé le son au bout de quelques heures. Rien de grave en soi, mais si vous rentrez tard et que la chambre jouxte l’entrée, toute la maisonnée connaîtra votre heure d’arrivée. Reste la molette physique que j’ai fini par adopter. Elle tombe sous la main, tourne avec ce qu’il faut de résistance, et je me surprends à m’en servir plus souvent que du moteur lui-même. Pour verrouiller d’un geste en partant, c’est devenu mon réflexe. J’y reviens plus bas.
Pour les accessoires, Yale fournit les trois piles nécessaires à l’alimentation, puisque le modèle n’embarque pas de batterie, et une clé Allen pour le vissage de la serrure connectée sur la porte.
Bien entendu, les piles sont fournies dans l’emballage ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Installation et configuration : un quart d’heure, pas trois minutes
Yale promet une pose de sa Linus L2 Lite en moins de trois minutes, rien que ça. C’est le genre de chiffre marketing qu’on adore prendre au mot pour mieux le vérifier. Chez moi, comptez plutôt quinze minutes, paramétrage compris. Rien de dramatique, mais soyons honnêtes sur l’attente.
Tout commence dans l’application, par un vérificateur de compatibilité. On renseigne son type de cylindre, et l’app confirme que la serrure pourra s’y greffer. Dans mon cas, tout est dans les clous avec un cylindre européen standard. Là où ça se complique, c’est au moment de fixer la serrure : mon cylindre dépasse un peu trop d’un côté de la porte, ce qui m’a obligé à batailler pour l’alignement. Que les choses soient claires, Yale n’y est pour rien, c’est ma porte qui pose problème. Mais c'est le genre de détail que personne ne vous signale avant d’avoir le nez dessus, et qui transforme une pose censée être express en un petit moment de contorsion.
Deuxième subtilité, ma serrure exige de relever la poignée pour engager le pêne. Un classique sur beaucoup de portes françaises, et la bonne nouvelle, c’est que le configurateur le prévoit dès la mise en place. L’application pose la question au bon moment et propose directement le mode adapté. Pas besoin d’aller fouiller dans les menus après coup en se demandant pourquoi le moteur tourne dans le vide : on coche la bonne option pendant l’installation, et la serrure engage correctement le pêne. Un détail qui compte, parce que c’est exactement le genre de cas particulier sur lequel un produit grand public peut faire fuir un novice. Ici, c'est anticipé.
Le reste de la configuration se déroule sans accroc : calibrage des positions « verrouillé » et « déverrouillé », et c'est plié. Pas de perçage, pas de vis dans la porte, rien d'irréversible. C'est précisément ce qui rend la Linus L2 Lite accessible au grand public visé.
Utilisation au quotidien : le smartphone reste dans la poche
Une serrure connectée, on l’imagine pilotée au smartphone à chaque passage. Dans les faits, je ne sors jamais mon téléphone et, hormis pour les besoins de ce test, je n’ouvre quasiment jamais l’application Yale Home. Le bon réflexe finit toujours par être le plus direct, et ici, c’est le geste manuel.
La molette dont je parlais plus haut y est pour beaucoup. En partant, un quart de tour et la porte est verrouillée, sans déverrouiller le téléphone, sans attendre que le moteur s’occupe de le faire à notre place. C’est plus rapide, plus silencieux aussi. Le moteur est davantage utile pour le contrôle à distance, ou la fermeture automatique de la porte à une heure donnée.
Côté automatismes, j’ai activé une fermeture automatique à 23 h chaque soir pour ne plus avoir à faire une vérification de chaque porte avant d’aller au lit. Un mois plus tard, je n’ai pas un seul raté à signaler. Ça verrouille, point. Ce genre de tranquillité d’esprit justifie à lui seul le passage à une serrure connectée.
Le partage d’accès fonctionne tout aussi proprement. On crée un accès pour un proche depuis l’application, on l’envoie, et la personne peut ouvrir la porte depuis son propre téléphone, une fois qu’elle a elle aussi téléchargé l’application Yale. Pratique pour la famille, un ami qui passe arroser les plantes, ou n’importe quel cas où l’on prêtait jusqu’ici un double de clés.
Un mot sur l’autonomie : la Linus L2 Lite fonctionne sur trois piles, avec une autonomie annoncée jusqu’à six mois. Après un mois de sollicitations quotidiennes, l’application affiche toujours un niveau de charge élevé, sans le moindre signe de faiblesse. L’application saura alerter quand il faut changer les piles au cours de l’année. Il faut toutefois poser une limite. Sans le bridge Wi-Fi ConnectX, vendu séparément, la Linus L2 Lite communique uniquement en Bluetooth. Comprenez : tout ce que je décris fonctionne à portée de la serrure, chez moi.. Pour beaucoup d’usages du quotidien, le Bluetooth suffit amplement. Mais si votre fantasme de serrure connectée, c’est d’ouvrir à un livreur depuis l’autre bout de la ville, il faudra passer par la case bridge, et donc rallonger le budget.
Application et écosystème : pas de Wi-Fi, mais une compatibilité Matter pour ouvrir les usages
L’application Yale Home fait le travail sans se faire remarquer. Interface claire, options bien rangées, c’est lisible et ça ne perd jamais l’utilisateur. Pour un public qui débute dans la maison connectée, c’est exactement ce qu’il faut : pas de réglages obscurs, on configure sa serrure et on l’oublie. Là où la Linus L2 Lite devient vraiment intéressante, c'est avec la présence d’une compatibilité Matter. La serrure connectée embarque le standard, ce qui lui ouvre les portes d’Apple Home, Google Home, Alexa et Samsung SmartThings. Sur le papier, c'est la promesse d’une serrure qui se glisse dans n’importe quel écosystème.
Dans la pratique, c'est toujours un peu plus compliqué que ce que nous vendent les constructeurs. Impossible, dans mon cas, d’ajouter directement la serrure dans Apple Maison en scannant un code : il faut obligatoirement passer par l’application Yale Home, qui se charge ensuite de la relayer vers l’écosystème Apple. Un standard censé s’affranchir des applications maison, accessible uniquement via l’application maison. J’ai déjà raconté cette même mésaventure avec une ampoule, et le constat ne bouge pas d’un pouce.
Il faut passer par l’application Yale Home pour activer Matter, mais cela vaut le coup pour ajouter des fonctions ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Une fois ce détour effectué, en revanche, tout fonctionne. Avec Matter, la serrure devient pilotable depuis l’extérieur, à condition de disposer d’un hub compatible. Chez moi, c’est une Apple TV 4K qui joue ce rôle. Je peux ainsi verrouiller ou vérifier l’état de ma porte sans être à portée Bluetooth, alors même que la serrure n’a aucune connexion Wi-Fi en propre. C’est la petite astuce qui change tout : Matter fait ici le travail que le bridge ConnectX, facturé en option, est censé assurer, du moins pour les fonctions de base (contrôle à distance, notifications d'activité). Du côté d’Alexa, même histoire, l’intégration se fait sans le moindre problème et le contrôle vocal répond au doigt et à l’œil.
On touche là au vrai positionnement de cette serrure. Si vous avez déjà un contrôleur Matter à la maison, une Apple TV, un HomePod, un Echo récent ou un hub SmartThings, la Linus L2 Lite exploite cette infrastructure pour offrir un accès distant sans débourser un centime de plus. Si vous partez de zéro, en revanche, l’absence de Wi-Fi intégré se rappelle à vous, et le pont de connexion optionnel redevient la solution la plus simple. Tout dépend de ce que vous avez déjà sous votre toit.
Une fois ajoutée, il est possible de ne passer que par son app domotique pour gérer la serrure et créer des scénarios ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Limites et précautions : ce qu’on perd en passant avec ce modèle Lite
Aucun produit à 139 euros n’est exempt de compromis, et la Linus L2 Lite a le sien, bien identifié : elle ne sait pas si votre porte est ouverte ou fermée. Elle connaît seulement son propre état, verrouillé ou déverrouillé. Concrètement, là où une serrure équipée d’un capteur de porte adapterait son comportement à la réalité, la Linus se contente d’exécuter ses consignes à l’aveugle. La fermeture automatique se déclenche à l’heure programmée, qu’importe ce qui se passe physiquement sur la porte.
Comme je le disais plus haut, sur ma porte, il faut relever la poignée pour engager le pêne. Quand j’oubliais ce geste, la fermeture automatique s’exécutait dans le vide, persuadée d’avoir verrouillé alors que rien n’était engagé. C’est ma faute, et pas un défaut de la serrure. Mais c’est précisément le genre de situation qu’un capteur de porte aurait détecté et signalé. À ce niveau de prix, on s’en passe, et la plupart des utilisateurs n’y verront que du feu. Reste que pour les maniaques de la sécurité, c'est la ligne que la version Lite ne franchit pas.
La Yale Linus L2 Lite tient sa promesse : amener la serrure connectée à ceux qui n'y avaient jamais touché, sans tournevis, sans changer de cylindre et sans se ruiner. À moins de 150 euros, elle propose l'essentiel et le fait bien, avec une installation à la portée de tous et un usage d'une simplicité désarmante.
Qui dit modèle Lite dit aussi contraintes. Pas de Wi-Fi intégré, pas de capteur de porte pour savoir si elle est bien fermée ou non, et un moteur qui manque de discrétion. Rien de dérangeant, mais autant de fonctions que les modèles supérieurs proposent et qui peuvent manquer à ceux cherchant une sécurité maximale.
Pour le public visé, celui qui veut connecter sa porte simplement et à moindre coût, la Linus L2 Lite vise juste et atteint sa cible. Si vous disposez déjà d'un écosystème Matter sous votre toit, elle devient même une excellente affaire. Une porte d'entrée idéale vers la maison connectée, dans tous les sens du terme.
- Prix contenu pour une serrure connectée en rétrofit
- Installation sans perçage, à la portée de tous
- Compatibilité Matter avec les principaux écosystèmes
- Usage quotidien simple, molette physique bien pensée
- Pas de Wi-Fi intégré
- Aucun capteur de détection de porte
- Moteur bruyant
Fiche technique Yale Linus L2 Lite
Résumé
|Modes d'accès
|Clé bluetooth, Bridge Wifi
|Alerte état de porte
|Non
|Autonomie
|6mois
Caractéristiques techniques
|Modes d'accès
|Clé bluetooth, Bridge Wifi
|Protection par chiffrement
|Oui
|Alerte état de porte
|Non
|Application mobile
|iOS, Android
|Assistant vocal compatible
|Alexa, Siri, Gemini
|NFC
|Non
|Alimentation
|Pile
|Autonomie
|6mois
|Alerte de batterie faible
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|62mm
|Largeur
|62mm
|Profondeur
|65mm
|Poids
|260g