La plupart des serrures connectées que j’ai testées s’adressent à des gens comme moi : des bidouilleurs qui ont déjà un hub, deux assistants vocaux et une bonne quinzaine d’objets déjà installés dans la maison. La Yale Linus L2 Lite, elle, ne joue pas dans cette cour. Elle vise le très grand public, celui qui veut connecter sa porte d’entrée sans rien y comprendre, sans tournevis et sans changer de serrure. À 139 euros, soit moitié moins qu’une Nuki Smart Lock Ultra, elle se présente comme la porte d’entrée idéale vers la maison connectée.

Je l’ai installée il y a un mois sur la porte qui donne sur l’extérieur de ma maison, par-dessus le cylindre européen déjà en place, sans rien démonter (soit une serrure dite rétrofit). L’objectif : vérifier si l’un des tickets d'entrée les plus bas du marché chez les constructeurs établis tenait ses promesses au quotidien, ou s’il fallait quand même mettre le double pour être tranquille. Pour la plupart des gens, la réponse penche du bon côté.