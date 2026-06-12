La Logitech Mobi Fold est une souris que j’avais vraiment envie d’aimer. Son concept est malin, son design est réussi, son poids plume impressionne et son format pliable répond à un vrai besoin. Pour quelqu’un qui travaille souvent en déplacement, qui n’aime pas les trackpads et qui cherche une souris très légère à garder toujours sur soi, elle a clairement des arguments.



Mais elle montre aussi les limites de son approche. Son ergonomie ne m’a pas totalement convaincu, son défilement tactile ne remplace pas le plaisir d’une vraie molette, l’absence de boutons latéraux se fait sentir, et son capteur optique classique paraît moins adapté à l’imprévu des surfaces rencontrées en mobilité qu’un capteur Darkfield.



Le problème vient aussi du prix. À 79,99 €, la Mobi Fold n’est pas une petite souris d’appoint bon marché. Elle se rapproche dangereusement du tarif d’une MX Anywhere 3S, officiellement vendue plus cher, mais régulièrement proposée en promotion autour de 60 euros. Et face à cette dernière, la Mobi Fold ne garde finalement qu’un avantage évident : son format pliable et son poids.



Pour certains profils, cela suffira. Pour mon usage, non. La Mobi Fold est une alternative intéressante au trackpad, mais elle ne remplacera pas ma MX Anywhere dans mon sac. Cette dernière reste plus confortable, plus polyvalente, mieux équipée, plus endurante et tout simplement plus agréable à utiliser au quotidien. La Mobi Fold est une bonne idée, séduisante, mais encore trop contrainte par son format pour devenir ma souris nomade de référence.