Il y a des produits dont on comprend immédiatement l’intérêt. La Logitech Mobi Fold en fait partie. Une souris qui se plie en deux, se glisse plus facilement dans un sac ou une poche, puis retrouve une forme exploitable une fois ouverte : sur le papier, l’idée est excellente. D’autant plus pour quelqu’un comme moi, qui n’aime pas travailler au trackpad et qui ne part jamais avec son PC portable sans glisser une souris dans son sac.
Depuis plusieurs années, ce rôle a été occupé par les Logitech MX Anywhere 2 puis la 3 depuis son lancement. Elle m’a accompagnée un peu partout, a encaissé les voyages, les chutes, les journées dans le sac à dos, les tables improbables et les sessions de travail entre deux rendez-vous. La Mobi Fold avait donc une mission compliquée : me faire envisager de remplacer une souris nomade que j’apprécie déjà beaucoup.
À la découverte du produit, j’ai eu envie d’y croire. Et une fois en main alors ? Je vous donne mon verdict sans tourner autour du pot !
- Concept pliable original et vraiment pratique en déplacement
- Format très compact et poids plume
- Design réussi, avec une construction rassurante
- Connexion Bluetooth stable et clics très discrets
- Plus agréable qu’un trackpad pour travailler avec précision
- Ergonomie perfectible
- Défilement tactile pas très confortable
- Pas de boutons latéraux
- Glisse variable selon les surfaces
- Rapport prix/prestations difficile face à une MX Anywhere 3S
Un concept malin et un vrai objet de poche
La première qualité de la Mobi Fold, c’est évidemment son format. Une fois repliée, la souris devient très fine, facile à transporter, presque ludique à manipuler. Logitech a soigné l’objet : le design est réussi, le poids plume surprend agréablement et la face arrière magnétique ajoute une petite touche pratique. On peut même la coller sur un frigo, ce qui ne sert pas à grand-chose, mais amuse forcément la première fois.
Le mécanisme de pliage donne aussi une bonne impression. La souris s’ouvre en un geste, s’allume automatiquement, puis s’éteint lorsqu’on la referme. Le principe est simple, efficace, et cohérent avec l’idée d’un accessoire que l’on sort rapidement dans un train, un café ou autre. La solidité semble également au rendez-vous, avec une charnière qui inspire confiance tandis que la coque semble pouvoir résister aux transports répétés.
Sur ce terrain, la Mobi Fold marque donc des points. Elle ne ressemble clairement pas à une énième souris compacte. Elle propose une vraie idée de design, identifiable, bien exécutée, avec ce petit côté "objet malin" qui donne envie de l’utiliser.
Face au trackpad, aucun doute : je préfère encore la souris
Logitech met en avant une réduction de la tension musculaire par rapport au trackpad d’un ordinateur portable. Difficile de juger précisément ce chiffre sans protocole dédié, mais sur le principe, je comprends parfaitement l’argument. Je n’ai jamais aimé travailler longtemps avec un trackpad. Je préfère sortir le bras, poser la main sur une souris, retrouver un geste plus naturel et surtout plus précis.
C’est encore plus vrai avec mon Asus Zenbook, dont le trackpad hybride avec fonction NumPad ne m’a jamais vraiment convaincu. Pour de la navigation web rapide, il peut suffire. Mais dès qu’il faut travailler plus sérieusement, retoucher une image, manipuler des éléments avec précision ou simplement enchaîner plusieurs tâches, la souris redevient pour moi indispensable.
De ce point de vue, la Mobi Fold remplit sa mission. Elle offre plus de contrôle qu’un trackpad, une meilleure précision, et ce confort psychologique que l’on retrouve dès que l’on quitte la surface tactile du PC. Son approche tactile, avec ses boutons et sa zone de défilement, demande un petit temps d’adaptation. On retrouve presque une sensation de mini-trackpad sous les doigts, ce qui peut dérouter au départ, mais l’ensemble finit par devenir assez naturel.
Les clics sont très discrets, ce qui correspond bien à l’usage visé. Dans un train ou un espace partagé, c’est appréciable. Personnellement, j’aime toutefois conserver un léger retour "clicky", à la fois audible et perceptible sous le doigt. Ici, la sensation est plus feutrée, moins mécanique, dans la continuité de cette approche très tactile.
Une ergonomie qui ne m’a pas totalement convaincu
C’est sur l’ergonomie que la Mobi Fold m’a le plus laissé sur ma faim. Je pense que Logitech l’a pensée pour que la main vienne se poser naturellement dessus, avec une préhension assez plate, presque détendue. Dans cette configuration, l’usage reste correct.
Mais avec une souris aussi compacte et légère, j’ai spontanément tendance à l’attraper en fingertip grip, du bout des doigts. Et dans ces conditions, la forme devient moins convaincante. Le problème ne vient pas seulement de la taille, mais surtout de l’absence de véritable excroissance sous la paume. Contrairement à une souris traditionnelle, on a parfois l’impression de ne pas avoir grand-chose sous la main.
Cette sensation un peu étrange n’empêche pas d’utiliser la souris, mais elle rappelle régulièrement que la Mobi Fold est d’abord un objet de compromis. Elle doit être plate une fois repliée, légère dans le sac, suffisamment fine pour tenir partout. Forcément, l’ergonomie en position ouverte en paie une partie du prix.
La glisse dépend aussi beaucoup de la surface. Sur un tapis de souris, rien à redire, l’expérience est correcte. Sur d’autres supports, c’est plus variable. Le capteur optique se débrouille plutôt bien dans l’ensemble, mais on sent vite les limites du concept face à une vraie souris nomade… comme ma MX Anywhere !
Le vrai problème s’appelle MX Anywhere
C’est là que la comparaison devient difficile pour la Mobi Fold. Car si l’on part de zéro, son concept a du sens. Mais si l’on possède déjà une Logitech MX Anywhere 3 ou 3S, le bilan devient nettement moins favorable.
La première différence concerne le capteur. La Mobi Fold utilise un capteur optique classique, là où la MX Anywhere profite de la technologie Darkfield, réputée pour fonctionner sur un grand nombre de surfaces, y compris le verre. Or, pour une souris pensée pour le déplacement, c’est un point essentiel selon moi. En mobilité, on ne choisit pas toujours son environnement : table brillante, bureau d’hôtel, accoudoir, canapé, plateau de train… C’est précisément dans ces situations qu’une souris doit être la plus polyvalente possible. Certes, la Mobi Fold fonctionne sur ces surfaces diverses… mais moins précisément.
Même constat pour la molette. La molette magnétique à défilement libre de la MX Anywhere fait partie de ces petits conforts dont il devient difficile de se passer une fois qu’on y a goûté. Je l’utilise aussi bien sur ma MX Anywhere que sur ma MX Master, et je la considère comme l’une des meilleures évolutions des souris de bureau récentes. Face à elle, le défilement tactile de la Mobi Fold paraît forcément moins agréable. Il fonctionne, il a sa logique, mais il ne procure ni la même précision ressentie, ni le même plaisir à l'usage.
Il manque aussi des boutons latéraux. C’est un détail pour certains, mais pas pour moi. Sur la MX Anywhere, je les utilise beaucoup. Leur absence sur la Mobi Fold renforce l’impression d’un produit plus minimaliste, plus compact, mais aussi moins complet.
Sur la connexion, en revanche, rien à signaler. Le Bluetooth s’est montré stable, sans décrochage ni latence perceptible dans mon usage. De ce point de vue, la Mobi Fold se comporte comme une bonne souris Logitech récente. Elle peut se connecter à plusieurs appareils, ce qui reste pratique pour jongler entre ordinateur, tablette ou autre machine compatible.
L’autonomie annoncée d’environ un mois est correcte, surtout avec la recharge rapide en USB-C. Mais là encore, la MX Anywhere garde l’avantage, avec environ 70 jours annoncés. Dans les faits, ma MX Anywhere a surtout déjà prouvé qu’elle pouvait encaisser les semaines, les voyages, les oublis de recharge et les usages intensifs sans broncher.
À qui s'adresse vraiment cette Logitech Mobi Fold ?
La Mobi Fold n’est pas une souris universelle, ni une remplaçante directe d’une MX Anywhere. Elle s’adresse surtout à un usage très précis :
- À ceux qui travaillent souvent en déplacement et veulent une souris toujours prête à glisser dans une poche ou une petite sacoche ;
- à ceux qui supportent mal le trackpad, mais n’ont pas envie de transporter une souris classique ;
- à ceux qui privilégient la compacité, la légèreté et la discrétion plutôt que l’ergonomie ou les fonctions avancées ;
- à ceux qui utilisent surtout leur souris pour de la bureautique, de la navigation web ou des tâches simples.
En revanche, elle conviendra moins à ceux qui veulent une vraie souris polyvalente pour travailler partout, sur toutes les surfaces, avec une bonne molette, des boutons latéraux et une prise en main plus naturelle. Pour ces profils, une MX Anywhere 3S reste plus cohérente, quitte à accepter un peu plus d’encombrement dans le sac.
Logitech Mobi Fold : l’avis de Clubic
La Logitech Mobi Fold est une souris que j’avais vraiment envie d’aimer. Son concept est malin, son design est réussi, son poids plume impressionne et son format pliable répond à un vrai besoin. Pour quelqu’un qui travaille souvent en déplacement, qui n’aime pas les trackpads et qui cherche une souris très légère à garder toujours sur soi, elle a clairement des arguments.
Mais elle montre aussi les limites de son approche. Son ergonomie ne m’a pas totalement convaincu, son défilement tactile ne remplace pas le plaisir d’une vraie molette, l’absence de boutons latéraux se fait sentir, et son capteur optique classique paraît moins adapté à l’imprévu des surfaces rencontrées en mobilité qu’un capteur Darkfield.
Le problème vient aussi du prix. À 79,99 €, la Mobi Fold n’est pas une petite souris d’appoint bon marché. Elle se rapproche dangereusement du tarif d’une MX Anywhere 3S, officiellement vendue plus cher, mais régulièrement proposée en promotion autour de 60 euros. Et face à cette dernière, la Mobi Fold ne garde finalement qu’un avantage évident : son format pliable et son poids.
Pour certains profils, cela suffira. Pour mon usage, non. La Mobi Fold est une alternative intéressante au trackpad, mais elle ne remplacera pas ma MX Anywhere dans mon sac. Cette dernière reste plus confortable, plus polyvalente, mieux équipée, plus endurante et tout simplement plus agréable à utiliser au quotidien. La Mobi Fold est une bonne idée, séduisante, mais encore trop contrainte par son format pour devenir ma souris nomade de référence.
- Concept pliable original et vraiment pratique en déplacement
- Format très compact et poids plume
- Design réussi, avec une construction rassurante
- Connexion Bluetooth stable et clics très discrets
- Plus agréable qu’un trackpad pour travailler avec précision
- Ergonomie perfectible
- Défilement tactile pas très confortable
- Pas de boutons latéraux
- Glisse variable selon les surfaces
- Rapport prix/prestations difficile face à une MX Anywhere 3S
Les meilleures alternatives à la Logitech Mobi Fold
La Logitech MX Anywhere 3S est l’alternative la plus évidente à la Mobi Fold. Moins compacte, mais plus confortable et plus polyvalente, elle profite d’une vraie molette MagSpeed, de boutons latéraux, d’un capteur Darkfield efficace sur de nombreuses surfaces et d’une autonomie annoncée jusqu’à 70 jours.
- Capteur laser efficace sur la plupart des surfaces
- Petite, légère et maniable
- Molette MagSpeed + SmartShift
Moins ambitieuse, mais aussi beaucoup plus accessible, la Pebble Mouse 2 M350s peut faire office d’alternative légère pour ceux qui cherchent surtout une petite souris silencieuse à glisser dans un sac. Elle ne propose ni format pliable, ni molette avancée, ni ergonomie aussi travaillée qu’une MX Anywhere, mais elle mise sur un design fin, une connexion Bluetooth multi-appareils, des clics discrets et une autonomie très longue. Un choix plus minimaliste que la Mobi Fold, mais cohérent pour un usage bureautique nomade ponctuel.