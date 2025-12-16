Vous avez un grand salon et vous hésitez à passer d'une barre de son à un kit 5.1 ? C'est peut-être une bonne idée, à condition d'avoir de quoi accueillir un tel système dans votre pièce… et d'aimer un peu les ateliers DIY pour l'installation du matériel. Pour le reste, au quotidien, c'est une expérience immersive qui vous attend.
Jusqu'à présent habitué à une barre de son, j'ai voulu tester un système home cinema 5.1 afin de profiter d'une meilleure immersion. Il est vrai que nos téléviseurs ne proposent pas toujours un son à la hauteur de l'image, un système audio indépendant est souvent requis pour en profiter pleinement. Mon choix a-t-il été le bon ?
Design et ergonomie : la qualité allemande
Quand on ouvre le pack du Teufel Consono 35 MK3, on retrouve d'un côté, le caisson de basses, servant de pièce maîtresse au système, et de l'autre, les haut-parleurs satellites. Ces derniers sont au nombre de 5, pour faire un système 5.1 efficace.
L'idée étant d'en mettre un au centre, deux sur les côtés, et deux à l'arrière, pour profiter de soirées films comme dans un cocon. Un cinéma en moins cher au final, avec un abonnement Netflix ou Prime Video à 15€/mois.
Les satellites sont compacts et esthétiques, avec un logo en bas de chacun. Seul le satellite central se positionne de manière horizontale, à l'image d'une barre de son.
Quant au caisson de basses, ce dernier est volumineux et imposant. Il est toutefois pratique et très design. Doté de boutons tactiles sur un panneau prévu à cet effet, il est également équipé de LEDs d'activité, qui indiquent le volume, le niveau de basses, et d'autres informations au besoin.
C'est à l'arrière que l'on vient connecter chaque satellite, l'alimentation du système, ainsi que les divers branchements dont on peut avoir besoin. C'est aussi là qu'il va falloir passer à un peu de technique. En effet, le constructeur fournit un seul câble audio d'environ 25 mètres de long.
Il faut couper et dénuder ce dernier afin d'en faire des câbles à relier du caisson de basses à chaque satellite. La manipulation n'est pas très compliquée, ça se fait en quelques minutes. Prenez bien vos mesures avant toute chose cependant, afin d'optimiser la longueur de chaque câble. Pour rappel, certains satellites doivent être à l'arrière, donc ils nécessiteront logiquement plus de longueur de câble.
Qualité audio et performances
Il est possible de choisir soit du son en 2.1, soit en 5.1, à l'aide d'un interrupteur présent à l'arrière du caisson de basses. L'intérêt d'un système comme celui-ci est d'utiliser tous les haut-parleurs pour profiter d'un son 5.1 de qualité.
J'ai donc connecté toutes les enceintes, que j'ai disposées dans divers endroits du salon, pour avoir un ensemble joli et optimal pour un effet cocon garanti.
Le premier constat est sans appel, les basses sont profondes et puissantes. Si puissantes, qu'à l'étage, elles n'ont aucun mal à faire vibrer le sol, heureusement que je n'ai pas de voisins en-dessous !
Une chose que l'on peut toutefois regretter, c'est le fait que quand on change un peu trop les modes audio, le système a bugué et le caisson de basses s'est mis en grève jusqu'à un redémarrage. Les basses sont configurées assez fortes dès la sortie du Teufel Consono 35 de son carton, il conviendra de les diminuer un peu pour s'alléger l'esprit.
Quand on a un bon système audio cependant, inutile de le pousser à fond pour profiter d'une qualité audio agréable. Ici, le Teufel Consono 35, avec un volume à 35%, permet d'écouter une musique avec un confort acoustique total dans une pièce d'environ 40 mètres carrés.
Un autre point notable, c'est qu'avec du matériel de qualité, le son est bien équilibré et n'agresse pas les oreilles, même quand on pousse le volume au maximum ! En effet, le souci des matériels d'entrée de gamme, c'est un mauvais équilibre audio. Ainsi, lorsque l'on devient insistant sur le volume, ça en devient insupportable pour les tympans. Fort heureusement, le Consono 35 nous épargne ce défaut.
Le Consono 35 prend en charge les formats Dolby Digital 5.1 et DTS, les standards les plus répandus sur les services de streaming et jeux vidéo. En revanche, il ne s'agit pas d'un système compatible Dolby Atmos ou DTS:X, pas de canaux en hauteur ici, on reste sur un 5.1 traditionnel.
Le système est capable de produire une bulle immersive crédible, à condition de respecter le placement des satellites. Sans configuration soignée, l'effet surround perd nettement en impact.
Sur Top Gun Maverick, les passages en avion de chasse offrent une vraie montée d'adrénaline, on sent les réacteurs vrombir tout autour de soi.
Une télécommande compacte et complète
La télécommande fournie avec le Teufel Consono 35 est super compacte. Cependant, elle a le mérite de proposer pas mal de boutons, afin de paramétrer toutes les fonctionnalités de ce système home cinema.
On y retrouve des boutons permettant de couper le son, régler le volume, les basses, changer l'interface de connexion, ou le mode audio.
Le mode nuit est notamment très pratique pour apporter plus de clarté dans les voix. On connaît tous le problème des films où si l'on ne monte pas un peu le son, on ne comprend rien. Ici, c'est du passé. Attention à encore diminuer les basses manuellement pour un résultat optimal.
Système 5.1 vs barre de son, mon verdict
Avec un tel système, comment ne pas être comblé auditivement parlant ? Le son est bon, puissant, le système n'est pas tellement cher, les fonctionnalités sont nombreuses. Le Teufel Consono 35 est un ensemble idéal, mais qui pousse un peu sur les basses selon moi. De même, si le son est nettement plus immersif qu'une barre de son, il faut de quoi pouvoir installer les satellites à leur place.
Tirez donc vos gaines de câbles et trouvez un emplacement pour les satellites arrière, afin d'en profiter pleinement. Et ne jouez pas trop à changer de musique trop souvent en Bluetooth, il risquerait de ne pas apprécier, bien qu'un redémarrage corrige le tir.