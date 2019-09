Passer les scènes "choquantes" des films : la drôle de vision culturelle de Walmart

© Vudu

Le « Family Play » pour protéger les mineurs

Une option qui a aussi ses limites

Vudu est une plateforme conçue par Tony Miranz et Alain Rosmann, développée dès 2004 et mise sur le marché en 2007. Elle est rachetée en 2010 par la multinationale Walmart. La plateforme abrite plus de 180 000 films et séries qu'il est possible de louer ou d'acheter, mais aussi plus de 10 000 œuvres accessibles gratuitement et sans obligation d'inscription.Avec la création du, la plateforme se dit ouvertement conçue pour les familles. Vudu l'affirme notamment en lançant, dans le même temps, sa première série originale baptisée «», classée pour tous publics.Mais plus que la proposition de programmes pour toute la famille, le nouveau système de Vudu permet désormais aux parents de passer ou mettre sous silence certaines scènes de films et séries, telles que celles de nudité, de sexe, de violence ou de vulgarité, lorsque leurs enfants regardent.Déjà plus de 500 films ont été adaptés aux filtres du « Family Play » et la liste devrait continuer de s'allonger avec le temps. Parmi ces 500 titres, on peut déjà compter, ou encoreLe « Family Play » offre donc aux parents la possibilité de couper des pans entiers de films, mais leur permet aussi de laisser des commentaires et de conseiller les films qu'ils pensent adaptés aux mineurs.En plus de ce mode participatif, Vudu a établi un partenariat avec Common Sense Media, une association à but non lucratif de San Francisco qui étudie les différents médias, films, séries, jeux vidéo, site web, etc., et les évalue pour aider les parents à faire le choix des contenus à présenter à leurs enfants. Les utilisateurs de Vudu sont donc ainsi certains que les films proposés par l'algorithme à leurs enfants sont en accord avec leur principe et avec l'âge de ceux-ci.Si le système de notation se globalise de plus en plus, que penser cependant d'une telle option ? Même si quelques grands films ont pour l'instant été ajoutés à l'option, tous les studios ainsi que les réalisateurs accepteront-ils de voir leurs œuvres ainsi amputées ?