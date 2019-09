La 8K standardisée par la CTA alors que la 4K manque encore cruellement de contenus

Des normes précises pour harmoniser les futurs écrans 8K



Source : TechPowerUp

L'industrie va t-elle trop vite en besogne avec la 8K? On peut se poser la question étant donné le peu de contenus disponibles, que ce soit à la télévision ou sur supports physiques, et le peu d'appétence des consommateurs pour le format.Malgré tout les constructeurs voient déjà plus loin et misent beaucoup sur la 8K et proposent déjà des téléviseurs compatibles dans les rayons des magasins d'électronique. 175 000 appareils devraient être vendus avant la fin de l'année 2019 et le marché devrait augmenter progressivement au fil des années.La Consumer Technology Association (CTA), qui regroupe l'ensemble des entreprises technologiques, a présenté les normes et spécifications du format 8K. La résolution doit être de 7680 x 4320 pixels, proposer la lecture de contenus en 24, 30 et 60 images/seconde, le support du HDR 10 bits, un mode d'upscalling 8K et le procédé HDCP 2.2. Toutes les TV sorties jusqu'à présent respectent déjà ces normes.Un logo officiel a également été dévoilé. Il sera affiché dès le début de l'année 2020 sur tous les modèles d'exposition et les boites des futurs téléviseurs.