Soldes Boulanger : une Smart TV LED 43" 4K UHD à moins de 300€

Envie d’un bel écran TV 4K pour votre salon ? Boulanger solde son modèle 43UHD-A6000 avec une réduction de 25% sur le prix normal. C’est l’occasion d’orner votre meuble TV d’un téléviseur de 108 cm de diagonale. Affichant une résolution UHD de 3840 x 2160 pixels, entrez dans l’ère de la télévision numérique moderne capable d’afficher des images très lumineuses d’une grande finesse.

Cette TV 4K de 43“ fonctionne avec un système Smart TV Linux et se connecte en Wifi et Bluetooth. Elle possède deux connecteurs USB, 3 HDMI 2.0 et 1 composite pour pouvoir connecter toutes vos sources vidéos.

Si elle est livrée sur ses pieds design, elle peut aussi être suspendue au mur grâce à ses trous de fixation à la norme VESA 300 x 200. De plus, elle intègre une barre de son capable de restituer la bande son de vos films grâce à son amplification 2 x 12 watts.