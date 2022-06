Loewe revient sur le marché français et frappe fort avec pas moins de 11 nouveaux produits

Loewe conserve son identité avec des produits TV et audio haut de gamme qui allient spécifications techniques et design premium. Le fabricant insiste beaucoup sur la durabilité de ses appareils et sur leur provenance : ils sont à la fois conçus et produits en Allemagne, au siège social de Kronach, dans le nord de la Bavière.

Au bord du gouffre il y a 3 ans, Loewe s'est rapidement relancé. La marque est désormais présente dans 36 pays répartis sur quatre continents. Depuis sa reprise, ce sont pas moins d'une vingtaine de nouveaux produits qui ont été commercialisés.

On compte quatre nouvelles lignes de téléviseurs (Loewe bild s, Loewe bild v, Loewe bild i, Loewe bild c), une nouvelle gamme audio avec des radios intelligentes, des barres de son 3D Dolby Atmos et des systèmes multiroom avec haut-parleurs, ainsi que la nouvelle marque lifestyle We.by Loewe, composée d’une série de téléviseurs au design coloré et de haut-parleurs Bluetooth.