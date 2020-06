Forfait mobile : Prixtel dévoile son nouveau forfait ajustable de 50 à 200 Go !

Voici un forfait mobile qui sort un peu de l'ordinaire et qui s'adaptera à tous vos besoins. En effet, cette offre Prixtel met à votre disposition une formule allant de 50 à 200 Go pour un prix compris entre 14,99€/mois et 26,99€/mois

Un forfait adaptable et indispensable

Pour commencer, nous allons nous attarder longuement sur les modalités un peu particulières de cette offre mobile Prixtel. Son prix de base est fixé à 14,99€/mois avec un mois supplémentaire offert pour les nouveaux venus (jusqu'au 16 juin). Au moment de la souscription, vous devrez choisir le réseau que vous souhaitez utiliser entre celui d'Orange ou de SFR. Votre décision n'a pas d'impact sur le tarif mensuel et vous aurez la possibilité de changer à n'importe quel moment. Par contre, votre consommation d'internet pourra faire augmenter le prix en question. Ainsi, les 14,99€/mois sont valables si vous utilisez jusqu'à 50 Go de datas par mois. Entre 50 et 100 Go, le forfait passera à 20,99€/mois. Enfin, entre 100 et 200 Go, la facture s’élèvera à 26,99€/mois. L'abonnement le plus cher permet aussi de garder contact avec vos approches qui habitent en dehors de l'Hexagone (Union Européenne, DOM et USA). Vous connaissez maintenant les trois variantes mises à votre disposition par Prixtel. À présent, passons au contenu commun à chaque version.

Tout ce qu'il vous faut

Le forfait illimité Giga Série de Prixtel comprend également les appels et SMS/MMS illimités depuis la France et vers la France. Ces éléments sont également illimités depuis l'Union Européenne ainsi que les DOM vers ces mêmes zones et l'Hexagone. Au total, vous pourrez contacter jusqu'à 200 interlocuteurs chaque mois. Enfin, si vous décidez de vous rendre en dehors de la métropole, sachez que vous pourrez utiliser 12 Go d'internet au sein de l'UE comme dans les DOM.