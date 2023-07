190 000 dollars pour un iPhone qui ne sert plus à rien ? Vendu !

Comme vous pouvez le voir sur la capture écran du dessus, cette fois, l'iPhone, resté sous blister, est parti pour la somme exacte de 190 372,80 dollars ! Un montant d'autant plus impressionnant que la mise de départ avait été de 10 000 dollars, pour un lancement des enchères le 30 juin dernier.

Durant les deux premières semaines, les propositions ont oscillé entre 50 et 100 000 dollars. Des prix déjà élevés qui n'étaient pas prêts pour la dernière journée des enchères, où les offres se sont alors emballées, jusqu'à atteindre la mise record dont on vous parlait plus haut.

De manière assez paradoxale, il s'agit d'un iPhone de base, à 4 Go de mémoire. Qui est pourtant considéré comme le plus désirable, comme le rappelle LCG Auctions : « Le modèle original de 4 Go est considéré comme le "Saint Graal" par les collectionneurs d'iPhone. Son extrême rareté est directement liée à sa production limitée. »