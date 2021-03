DOOGEE S86 dévoile un nouveau smartphone doté d'une très grosse batterie de 8500 mAh

La marque chinoise DOOGEE, à qui l'on doit notamment la série de smartphones MIX, officialise son tout nouveau terminal, le S86. Un smartphone annoncé comme « baroudeur », et affiché à un tarif très agressif, mais qui tente malgré tout de faire le plein de technologies pour attirer le chaland.

Le DOOGEE S86 dispose ainsi d'un large écran LCD de 6,1", d'un processeur Helio P60 associé à 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d'une recharge rapide 24W… et d'une batterie de 8500 mAh ! Selon la marque, le smartphone serait en mesure d'offrir une autonomie record de quatre jours.