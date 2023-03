C'est pas trop tôt ! Free mobile : les cartes SIM enfin compatibles avec tous les smartphones

Et si l'offre est louable, elle vient un peu tard, avec des Français qui pour la plupart sont équipés de smartphones ne travaillant qu'avec une nano-SIM. Ce côté retardataire de la firme fondée par Xavier Niel a un aspect d'autant plus étonnant que l'e-SIM, avancée beaucoup plus moderne, est disponible pour tous les clients de la boîte depuis le mois de novembre dernier.

Le patron de Free avait pourtant déjà évoqué la question en 2017 : « On viendra à des cartes SIM à triple découpe, quand on aura réglé la question de nivelage des stocks. C’est juste une question de gestion de stock. » Il aura ainsi fallu tout simplement six ans à l'entreprise française pour offrir ce qui était accessible chez ses concurrents depuis de très nombreuses années. Cette opportunité va-t-elle faire plaisir au public, ou sera-t-elle l'occasion de railler Free pour son retard ?