Chutes et chocs, voilà ce que votre prochain écran de smartphone devrait supporter

Victus « première génération » résistait déjà aux rayures et aux chutes (jusqu'à deux mètres sur l'asphalte) et Victus 2 conserve ces propriétés mais va plus loin. Selon Corning, cette toute nouvelle vitre ne devrait rien sentir, non plus, lors de chutes d'un mètre sur des « surfaces plus rugueuses, comme le béton », qui « est désormais partout ». Une première, sachant que « les verres concurrents cassent généralement lorsqu'ils tombent d'un demi-mètre, voire moins », se félicite l'entreprise.