RED by SFR relance ses forfaits BigRED 100 Go et 200 Go à prix choc !

Les offres BigRED sont enfin de retour pour le plus grand plaisir des utilisateurs les plus gourmands en données mobiles. Pour ces deux abonnements, RED by SFR ne propose rien de moins que des enveloppes de 100 et 200 Go de data, sans compter les appels et SMS illimités, cela va de soi.

Cela vous permet de consulter vos réseaux sociaux sans aucune limite mais également de regarder des saisons entières de vos séries préférées en streaming ou de jouer avec vos amis ou d'autres joueurs dans le monde à vos derniers jeux du moment. Après toutes ces heures passées devant votre écran, il vous restera encore de nombreux Go à consommer. Plus besoin désormais de regarder votre data restante comme le lait sur le feu, avec les forfaits BigRED, vous êtes tranquilles chaque mois.

RED by SFR vous permet de profiter également d'un très grand réseau 4G qui couvre aujourd'hui la quasi intégralité de la population. Au coeur de votre centre-ville ou en week-end à la campagne vous profitez des meilleurs débits disponibles et d'une vitesse de téléchargement maximal pour profiter sans attendre de votre smartphone.