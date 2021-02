Le forfait mobile Big RED 100 Go à 13 €/mois se termine ce soir à minuit 🔥

Cette offre représente donc l'occasion idéale de profiter d'une belle enveloppe de 100 Go de data. Une quantité qui permet d'aller sur Internet depuis son smartphone, avec les hauts débits offerts par la 4G+ de SFR. De plus, l'opérateur octroie également 12 Go de données supplémentaires, pour continuer ses activités en ligne depuis l'Union européenne et les DOM.

Et même si cela paraît presque ordinaire aujourd'hui, il faut aussi noter que le forfait mobile est illimité, tant du point de vue des appels que des SMS et des MMS. Un avantage à savourer depuis la France métropolitaine, mais également lors des déplacements dans l'UE et les DOM