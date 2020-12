Promo forfait Noël : RED by SFR propose 100 Go pour 14€ ce weekend !

Les opérateurs mobiles sont toujours à l'affut pour vous proposer remises et autres promotions sur leurs meilleures offres. Aujourd'hui c'est RED by SFR qui se jette à l'eau pour vous permettre de mettre à profit ce week-end à la maison et faire des économies sur votre offre mobile.

Pour seulement 14€/ mois vous accédez tout d'abord à 100 Go de données mobiles. Si vous venez d'acheter un nouveau smartphone, ou tout simplement vous aimer rester connecté dans tous vos déplacements, cette enveloppe très riche vous permet de consulter vos réseaux sociaux, de regarder des heures de contenu en streaming vidéo ou de passer la journée à écouter de la musique…et de recommencer tous les jours, sans vous soucier des Go restants.

Evidemment un forfait mobile c'est avant tout pour rester en contact avec ses proches. Pour ce faire RED by SFR vous propose les appels et SMS illimités pour que vous puissiez, en plus de toutes vos activités, appeler et discuter avec vos amis et votre famille sans aucune restriction.