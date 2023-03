Tapis de souris en verre trempé : Razer est-il en train de lancer une nouvelle tendance ?

Faute d'avoir pu le tester par nous-mêmes, difficile de vous dire si le nouvel accessoire de Razer vaut vraiment qu'on s'y intéresse autrement que pour son concept atypique.

La marque promet que son tapis de souris en verre est facile à nettoyer et à entretenir, mais comme The Verge, nous nous interrogeons sur certains points forcément très terre à terre. Sera-t-il confortable à l'usage durant l'été, quand on transpire et qu'on ne porte pas de manches longues ? Est-ce qu'à l'inverse, cette surface de verre n'est pas froide et inconfortable l'hiver ?

Nous aurons surement l'occasion de tester ce nouveau produit bientôt pour vous en dire plus. Il commencera en effet à être livré à compter du 25 mars dans l'Hexagone.