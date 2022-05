Offrez vous cette Xiaomi TV Stick 4K à moindre coût

Avant de détailler ses caractéristiques, précisons que cet objet vient se brancher sur le port HDMI d'une TV ou d'un écran. Une fois la connexion à internet établie en Wi-Fi, vous pourrez accéder à des milliers d'applications via Android TV. Que ce soit Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+… Tous les services de streaming vous accompagneront. Pour les lancer facilement, une télécommande avec micro est incluse. Vous pourrez utiliser les commandes vocales via Google Assistant pour naviguer plus instinctivement entre vos contenus favoris.