Xiaomi officialise le Redmi Note 12 Pro Speed Edition : pourquoi ce nom à rallonge ?

Passons désormais aux nouveautés. La première se situe bien évidemment au niveau du processeur. Xiaomi troque ici le processeur Dimensity 1080 contre un SoC Qualcomm Snapdragon 778G qui proposera de meilleures performances en cours d'utilisation.

L'autre amélioration de cette « Speed Edition » est le remplacement du capteur photo principal. Le Sony IMX766 50 mégapixels est remplacé ici par un capteur photo Samsung Isocell HM2 108 mégapixels. La taille du capteur est légèrement plus grande, à 1/1,52 pouce, contre 1/1,56 pour le capteur Sony. Les deux autres capteurs sont identiques au Redmi Note 12 Pro, à savoir un téléobjectif de 2 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition sera disponible en trois configurations, avec respectivement 6, 8 et 12 Go de mémoire vive, et 128 et 256 Go de stockage.

La gamme Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition est proposé uniquement en Chine pour le moment à partir de 1 699 yuans (environ 230 euros) pour la version de base 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle le mieux équipé, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, est quant à lui facturé 1 999 yuans (270 euros). Il faudra encore attendre un peu pour savoir si un lancement en Europe est prévu par la marque.