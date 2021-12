Le smartphone Samsung S21 128 Go compatible 5G au meilleur prix ce weekend

Arrêtons-nous un instant sur l'incroyable écran du téléphone. Il s'agit d'une dalle AMOLED 6,8 pouces dotée d'une définition de 3200 x 1400 pixels et d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Nous retrouvons ensuite un processeur Exynos 2100 qui prend en charge la fameuse 5G. La RAM s'élève à 12 Go et la mémoire interne est de 128 Go. Bref, autant dire tout de suite que les performances sont au rendez-vous. Le Galaxy S21 est capable de lancer n'importe quelle tâche ou application avec une fluidité optimale.