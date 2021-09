Chute de prix sur le smartphone Samsung S21 5G qui passe sous les 600€

Le smartphone Samsung S21 est l'appareil le plus accessible des Galaxy S. Il possède ainsi tous les éléments incontournables de la gamme, à commencer par la compatibilité 5G. Son écran d'un petit format de 6,2 pouces d'une excellente facture est le Dynamic AMOLED 2X. Il peut afficher une définition de 2400 x 1080 pixels. Côté sécurité, le capteur d'empreinte digitale est tout simplement remarquable. Sous le capot, nous retrouvons le processeur Exynos 2100 gravé en 5 nm, un Soc fiable et ultra performant qui est soutenu par une RAM de 8 Go et une capacité de stockage de 128 Go maximum.

Le S21 convient parfaitement aux grands amateurs de photographies comme de vidéos. Doté d'un triple capteur de deux fois 12 mégapixels (grand angle + ultra grand angle) associé au téléobjectif de 64 mégapixels, il produit en effet d'impressionnants résultats. Avec ses 10 mégapixels, l'objectif avant vous permettra quant à lui de prendre de superbes selfies.

La batterie d'une capacité de 4 000 mAh est compatible avec la recharge rapide avec et sans fil. Enfin, sachez que c'est dans son élégant coloris gris que le S21 est en ce moment en promotion chez Conforama.