Galaxy Z Flip 5 : ces mini-jeux débarquent sur l'écran externe

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est doté d’un écran externe plus grand que celui de ses prédécesseurs, de 3,4 pouces de diagonale. Grâce à cette surface plus généreuse, il permet d’exécuter toutes sortes d’actions sans même avoir à ouvrir le téléphone, dont l’utilisation d’applications, de widgets… et de jeux mobiles.