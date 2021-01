Samsung officialise son Galaxy M02s, un smartphone entrée de gamme équipé d'une immense batterie

La principale attraction de cet appareil est en effet son immense batterie de 5 000 mAh, rechargeable jusqu'à 15W en USB-C. Équipé d'un écran 6,5 pouces avec une définition HD+ 720p qui ne devrait pas consommer beaucoup d'énergie, on devrait en avoir pour au moins deux jours d'utilisation avant de passer par la case recharge.

Le smartphone est propulsé par un SoC Snapdragon 450 d'entrée de gamme. Deux configurations sont proposées : 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, ou 4 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage.

La partie photo est confiée à un triple capteur ainsi composé : un module principal de 13 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.