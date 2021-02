Samsung : le 120Hz débarque sur les A52 5G de milieu de gamme

Le mois prochain, Samsung devrait lancer ses nouveaux smartphones milieu de gamme, à savoir les A52 et A72. Selon SamMobile, si les versions 4G embarqueront une dalle 90 Hz, la déclinaison 5G du Galaxy A52 pourrait quant à elle s'offrir un écran compatible 120 Hz.

Évidemment, la fiche technique du Galaxy A52 5G serait boostée, avec notamment un processeur Snapdragon 750G (contre un Snapdragon 720G pour la version 4G), couplé à 6 ou 8 Go de RAM. On y retrouverait un large écran Super AMOLED de 6,5", en qualité Full HD+, et en 120 Hz donc.