Samsung préparerait deux variantes du Galaxy Z Fold 3

La taille de l'écran des deux Z Fold 3 devrait être identique : 7,55 pouces déplié et 6,21 pouces pour le second écran. La différence pourrait donc se faire sur la fiche technique, au niveau du processeur ou de la photo, ainsi que pour la configuration en matière de mémoire vive ou de stockage.

Autre hypothèse, l'une des variantes sera compatible avec le stylet S-Pen et l'autre non. C'est plausible, étant donné que Samsung va lancer un S21 et un S21+ sans support S-Pen et un S21 Ultra compatible avec le stylet. Cela permettrait d'avoir une version plus abordable pour le grand public et une autre orientée premium avec une hausse de prix en conséquence.