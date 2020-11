Samsung Galaxy Z Fold 2 : personnalisez gratuitement votre smartphone pliant

Enfin, terminons notre petit tour en soulignant la présence du processeur Snapdragon 865 Plus (compatible 5G) épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. En bref, le Z Fold 2 ne déçoit ni en matière de puissance, ni en termes de qualité d'affichage et de polyvalence en photographie.