Cette TV OLED Panasonic est à moins de 1000€ pour les Soldes Cdiscount !

La télévision 4K de Panasonic fait partie des modèles 55", une diagonale particulièrement compacte pour un appareil de cette catégorie. Elle s'insèrera donc sans difficulté dans votre salon. Elle dispose en plus d'un pied plat, celui-ci donnant un endroit tout trouvé pour ranger la télécommande ou poser une barre de son.

Les bords ultra-fins favorisent l'immersion du spectateur, et cela tombe bien, car la TX-55HZ1000E a beaucoup à proposer. Bien sûr, sa 4K UHD offre un impressionnant niveau de détails. Avec la technologie OLED, elle promet en plus un meilleur contraste et une image plus réactive. Ajoutons à cela la compatibilité HDR 10+ et Dolby Vision, ainsi que le Dolby Atmos pour le son. Vous obtenez ainsi une expérience quasiment impeccable.



Panasonic a en plus doté sa TV d'un mode Filmmaker. Celui-ci permet d'adapter les réglages pour qu'ils correspondent à ce que le réalisateur de votre film avait prévu. Cette fonctionnalité est disponible en appuyant sur un unique bouton.

Enfin, en tant que Smart TV, ce modèle vous offrira un accès à vos séries favorites, sur Netflix et Molotov par exemple. Avec son processeur intelligent HCX Pro, l'appareil est compatible Bluetooth et WiFi. Prêt à y connecter tous vos appareils ?