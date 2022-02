Le futur flagship de Motorola embarquera un capteur de 194 MP, un bel embonpoint sur la face arrière du téléphone

Le Motorola Frontier devrait avoir une fiche technique très haut de gamme. De nouvelles images publiées par le leaker Evan Blass confirment les ambitions du constructeur pour son prochain flagship. Le smartphone serait équipé d’un écran P-OLED incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz. Téléphone premium oblige, il embarquerait le processeur Snapdragon 8 Gen 1 Plus et proposerait une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 125 W. Le plus intéressant reste néanmoins son énorme capteur photo principal, accompagné de deux modules plus compacts.