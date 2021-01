Le casque gaming Logitech Pro X à prix cassé ce week-end

L’année 2020 aura été marquée par l’épidémie mondiale du coronavirus. Entre confinement et arrêt de la production, nous avons traversé une année particulièrement compliquée. Les constructeurs ont également souffert de cette épidémie, voyant leurs ventes de véhicules s’arrêter quasiment du jour au lendemain. Certains en ont souffert plus que d’autres, et des restructurations ont été nécessaires pour certains. Cependant, l’année a été riche en annonces et en présentations (parfois virtuelles) de nouveaux produits et d’évolutions technologiques.