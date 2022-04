Logitech signe le retour de la souris verticale avec Lift, à prix contenu

Une souris Logitech Lift compatible Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS et Android, qui se connecte via Bluetooth ou via le petit récepteur fourni. Logitech précise qu'une partie des pièces en plastique de la souris Lift est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR), à savoir 70 % pour le graphite et 54 % pour le rose et le blanc cassé. Une souris Lift disponible dès aujourd'hui, au prix de 79,99 euros.