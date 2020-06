Bon plan Logitech : la souris gamer Logitech MX518 à prix cassé chez Boulanger

La Logitech MX518 a tout pour plaire. Elle embarque notamment 8 boutons programmables et un capteur Hero pouvant monter jusqu'à 16 000 DPI.



Disponible dans un joli coloris noir/gris, la MX518 de Logitech dispose d'un taux de rapport USB de 1000 Hz et d'une mémoire interne intégrée permettant la sauvegarde de 5 profils d'utilisation différents.

Compatible pour les systèmes d'exploitation Windows (7,8 et 10) et Mac, la souris affiche un poids de 101 grammes et mesure 7.3 x 13.1 x 4.3 cm. Pour terminer, elle possède un câble long de 2,1 mètres.