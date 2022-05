Le moniteur LG UltraWide Full HD IPS de 29'' tombe sous les 200 euros

En voilà un bel écran LED pour vous équiper à souhait ! Avec sa dalle IPS de 29 pouces, bénéficiant d'une définition de 2560 x 1080 pixels en définition Full HD, ce monteur LG UltraWide a tout pour vous en mettre plein la vue tout en minimisant votre fatigue oculaire. Avec son rapport 21:9, il vous offre 33% d'espace écran supplémentaire par rapport à un écran similaire en 16:9.

Sa polyvalence est notamment offerte par une compatibilité HDR 10 parfaite pour une restitution des couleurs optimale. Au total, ce moniteur couvre 99% du spectre de couleurs sRGB. De plus, son temps de réponse de 5 ms lui permet de répondre à tous les usages, y compris en gaming, sachant que pour des mouvements plus fluides et éviter les saccades, la technologie AMD FreeSynch est incluse. Plus encore, avec une telle largeur d'écran, vous pouvez sans problème aligner deux tableaux côte à côte, ce qui est bien pratique pour celles et ceux pratique le télétravail par exemple.

Enfin, vous bénéficiez de haut-parleurs stéréo MaxxAudio de 7W intégrés à votre moniteur LG ainsi que, niveau connectique, deux ports HDMI et un DisplayPort. Alors, allez-vous craquer pour ce bel écran LG UltraWide à -31% chez Amazon ?