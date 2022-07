LG veut vous mettre au sport sur ses téléviseurs avec Fitness Candy

LG Electronics entend bien transformer ses téléviseurs en véritables coachs de fitness, et plus encore. Le fabricant coréen s'est en effet associé à SM Entertainment, une société bien connue dans le monde de la K-Pop, pour offrir aux utilisateurs une « plateforme lifestyle complète, avec du contenu, des services et des produits connexes pour aider les gens à répondre à leurs besoins de santé et de remise en forme à la maison ».