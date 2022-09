Intel Arc 750 : une carte se montre enfin, signée par ASRock

Nous connaissons en tout cas de manière assez exhaustive la fiche technique respective de ces deux modèles. L'Arc 750 proposera ainsi notamment 28 Xe-Cores, 3584 cœurs FP32, 8 Go de RAM GDDR6 et un TBP de 225 W. Sa grande sœur passera quant à elle à 32 Xe-Cores, 4096 cœurs FP32, 8 ou 16 Go de RAM GDDR6 et un TBP également de 225 W.