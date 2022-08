Le Google Pixel 6a a une dalle 90 Hz, et vous pouvez la débloquer vous-même (même si ce n'est pas recommandé)

Le développeur a en effet remarqué que le Google Pixel 6a était capable d'offrir un rafraîchissement d'image de 90 Hz. Il a donc développé un code qui permet de faire sauter la limitation à 60 Hz du smartphone. L'homme explique dans le même temps que la dalle OLED fournie par Samsung peut afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le code utilisé par le développeur sera prochainement proposé, mais pour le moment, ce dernier n'est pas prêt. Une fois finalisé, TheLunarixus le mettra à disposition et semble à la manœuvre pour le finaliser le plus rapidement possible.

Même si cela peut être tentant d'obtenir un peu plus de votre Pixel 6a, nous vous conseillons toutefois d'y réfléchir à deux fois avant d'installer cette solution non officielle. Elle pourrait possiblement vous poser des problèmes de stabilité au fil des jours, mais également faire sauter la garantie de votre terminal.