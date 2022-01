Le Pixel 6a plus que jamais d'actualité, certains fans ont pu l'apercevoir... dans un livre de coloriage

Les leaks autour des smartphones deviennent de plus en plus étranges, comme en atteste le croquis du realme 9 Pro qui avait fuité récemment. Cette fois-ci, c'est Google qui parle du Pixel 6a via un livre de coloriage envoyé à ses « Superfans », un groupe d'amoureuses et amoureux des produits de la marque. Au sein de ce livre, beaucoup de produits apparaissent : le Pixel 6 classique, des appareils Nest, des écouteurs Pixel Buds A ou encore un Chromecast. Jusque là, rien de bien étrange.