Google Pixel Stand 2 : vous n'en avez pas entendu parler mais pourtant il arrive bientôt

Mais un Pixel Stand de deuxième génération est bel et bien prévu. En fait, il a même déjà sa fiche produit sur le Google Store, où il est affiché au prix de 79 euros mais est indiqué comme étant non disponible pour le moment, sans indication de date de sortie.

Le Pixel Stand 2 adopte un nouveau design et booste ses performances, offrant une puissance de 23W pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et de 15W sur sur les autres modèles de smartphone compatibles Qi.

Rappelons également qu'il s'agit du seul chargeur sans fil du marché à permettre la recharge par induction à 23W sur la dernière génération de mobiles Pixel.