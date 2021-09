Pour la rentrée, découvrez le PC Dell INSPIRON 15 5518 chez Fnac

Dans une robe argentée, le PC portable Dell est également tout à fait moderne en termes de design, mais également en termes de maniabilité et de transport. Avec des dimensions de 35.62 x 1.64 x 24 cm et un poids d'1,8 kg, celui-ci saura se glisser dans vos sacoches et autres sacs pour vous accompagner, y compris à l'extérieur. Et même s'il n'est pas branché, ses performances demeurent durant près de 5h30 en configuration optimale, grâce à sa batterie de 54 Wh.

De plus, ses 512 Go de stockage interne SSD se révèleront idoines pour conserver avec vous toutes les fichiers nécessaires dont vous pourriez avoir besoin, là encore avec une fluidité d'utilisation accrue. Enfin, cet ordinateur portable est livré sous Windows 10 Home, prêt à être utilisé. Pour être complet, sachez qu'en plus de la garantie légale de conformité de deux ans, cet appareil dispose de trois années de disponibilité des pièces détachées garantie par le constructeur à compter de sa date de fabrication, ce qui lui confère un bon indice de réparabilité de 6,6/10.

Un ordinateur particulièrement performant pour des activités de bureautique et multimédia, aussi bien pratique à utiliser comme PC de bureau comme, bien sûr, portable, dont la fiabilité et la polyvalence en feront un compagnon du quotidien idéal.