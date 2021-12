Des mises à jour du BIOS d'ordinateurs Dell causent des problèmes de démarrage

Les modèles rapportés comme étant concernés par ce bug sont les Dell Latitude 5320 et 5520, les Dell Inspiron 5680 et les Alienware Aurora R8. Si vous avez fait la mise à jour du BIOS vers la version 1.14.3 pour les Latitude, 2.8.0 pour les Inspiron ou 1.0.18 pour les Aurora R8, il ne vous reste pour le moment plus qu’une seule solution : rétablir une ancienne version du BIOS. Mais l’opération ne sera pas de tout repos, comme rapporté par les utilisateurs qui ont tenté l’aventure.